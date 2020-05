Geld aus Frequenzauktion soll in vier Wochen fließen

Die Bescheide seien bereits gestern Dienstag zugestellt worden, so die TKK. In einer Auktion die von Anfang September bis zum 21. Oktober lief hatten die Telekom Austria (A1) Frequenzen um 1,03 Mrd. Euro, T-Mobile um 654 Mio. Euro und Hutchison („3“) um 330 Mio. Euro ersteigert. Das war das Vierfache des Mindestgebotes. Die Firmen beschwerten sich im Anschluss über das Verfahren, das ihrer Ansicht nach zu überteuerten Frequenzen geführt habe.

Sie behielten sich vor, gegen die Bescheide Einspruch zu erheben. Offen ist auch, was mit dem Erlös geschieht, der offiziell an das Verkehrsministerium fließt. Ursprünglich sollte eine Milliarde an die Branche zurückfließen, zuletzt fürchteten die Unternehmen aber, dass der ganze Betrag zur Budgetsanierung genutzt wird.