General Atlantic investiert 46,5 Millionen in Vox Media

Seiten wie The Verge, Racked und SB Nation zählen zur Vox Media Gruppe. Das Unternehmen wurde nun mit 380 Millionen US-Dollar bewertet und bekam im Zuge dessen von General Atlantic 46,5 Millionen an Investment. Der Deal soll am Montag offiziell bekannt gegeben werden, berichtet Tech Crunch.

Damit reiht sich Vox Media in eine prominente Gruppe an anderen Mediengruppen ein, in die ebenfalls viel Geld investiert wurde. BuzzFeed soll 850 Millionen US-Dollar wert sein und bekam 50 Millionen von Andreessen Horowitz, Reddit wurde mit 500 Millionen US-Dollar bewertet und bekam ebenfalls 50 Millionen von Sam Altman, Sequoia Capital und Andreessen Horowitz. Amazon-CEO Jeff Bezos steckte immerhin 250 Millionen US-Dollar in die Washington Post.