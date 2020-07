General Motors will Facebook-Werbung stoppen

. Am späten Abend berichteten US-Medien schließlich, das soziale Netzwerk wolle statt 340 Millionen Anteilsscheinen jetzt 420 Millionen anbieten, was je nach Ausgabepreis bis zu 15 Mrd. Euro in die Kassen spülen könnte. Die US-Börsenaufsicht SEC solle am Mittwochmorgen von den Plänen informiert werden, hieß es beim Sender CBNC.