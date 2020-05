Gericht in Seoul wies Klage von Samsung gegen Apple ab

Im Dauer-Patentstreit mit Apple hat Samsung in seiner Heimat Südkorea eine Niederlage vor Gericht hinnehmen müssen. Das Bezirksgericht in Seoul wies am Donnerstag eine Schadenersatzklage des weltgrößten Smartphone-Herstellers gegen den US-Konkurrenten ab. Samsung warf Apple vor, gegen drei Patente für Kurznachrichtendienste verstoßen zu haben.

Samsung forderte knapp 68.000 Euro Schadenersatz (100 Millionen südkoreanische Won). Das ist im Vergleich nur ein winziger Bruchteil der 930 Millionen US-Dollar, die Apple in einem Gerichtsverfahren gegen Samsung im Vorjahr zugesprochen wurden.