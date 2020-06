Google bietet 900 Millionen Dollar für Patente

Inmitten einer Welle von Patentklagen in der Mobilfunk-Branche bietet Google 900 Mio. Dollar (632 Mio. Euro) für die Patent-Sammlung des gescheiterten Netzwerkausrüsters Nortel. Das Paket umfasst etwa 6.000 Patente und Anträge, bei denen es um Mobilfunk-Technologien, aber auch Techniken aus den Bereichen Internet-Suche und Online-Netzwerke geht. „Das breite Patent-Portfolio berührt nahezu jeden Aspekt der Telekommunikation“, stellte Nortel am Montag in einer Mitteilung fest.

Als Interessenten für die Patente des pleitegegangenen kanadischen Telekom-Ausrüsters galten bisher auch Apple und der Blackberry-Anbieter Research In Motion. Nach der anfänglichen Vereinbarung mit Google werden eventuelle weitere Bewerber jetzt das Gebot des Internet-Konzerns übertreffen müssen. Die Auktion aus der Insolvenzmasse erwartet Nortel im Juni.

Zahlreiche Patentstreitigkeiten

Im boomenden Smartphone-Markt toben gerade diverse Patentkriege. Dabei stechen besonders der Konflikt zwischen dem weltgrößten Handy-Hersteller Nokia und dem iPhone-Entwickler Apple hervor sowie zahlreiche Klagen, die das Google-Betriebssystem Android im Visier haben. Google machte keinen Hehl daraus, dass das Gebot mit den Patent-Streitereien im Zusammenhang steht.

Der Konzern hoffe, dass das Patent-Portfolio von Nortel andere von Klagen gegen Google abhalten werde, schrieb Justitiar Kent Walker in einem Blogeintrag. Außerdem solle es der Entwickler-Gemeinschaft zugute kommen, die an quelloffener Software arbeite und an Projekten wie Android und Chrome beteiligt sei. Mit Chrome bietet Google einen eigenen Web-Browser an und will auf dieser Basis auch ein Computer-Betriebssystem aufsetzen.