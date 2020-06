Google bot Samsung Hilfe im Patentstreit mit Apple an

Google wird als treibende Kraft hinter dem Betriebssystem Android stärker in den Patentstreit zwischen Apple und Samsung hineingezogen. Im aktuellen Prozess der beiden Smartphone-Schwergewichte in Kalifornien wurden E-Mails präsentiert, in denen Google seinem Geschäftspartner Samsung Unterstützung bei der Verteidigung gegen Patentklagen anbot. Dabei ging es um Funktionen wie die Box zum Eintippen von Suchanfragen bei Android und die GMail-App von Google.

Der zweite Patentprozess von Apple und Samsung in Kalifornien geht unterdessen auf die Zielgerade. Nach dem vergangenen Verhandlungstag am Dienstag hat Apple noch 37 Minuten von den insgesamt 25 Stunden für seine Argumente übrig und Samsung 11 Minuten. Nach den Abschlussplädoyers müssen voraussichtlich ab Montag kommender Woche die Geschworenen den Fall entscheiden.

Apple wirft Samsung die Verletzung von fünf Patenten vor und will rund 2,2 Milliarden Dollar Schadenersatz. Samsung sieht im Gegenzug zwei Patente verletzt und will nur noch gut sechs Millionen Dollar. Die Forderung sank um rund eine halbe Million, nachdem Samsung die iPad-Tablets aus der Liste der betroffenen Geräte gestrichen hatte. Apple hatte den Patentstreit mit Samsung angestrengt, weil Gründer Steve Jobs das Technik und Design des iPhone kopiert sah.