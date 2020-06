Google+ Chef Vic Gundotra verlässt Unternehmen

„Heute gebe ich meinen Abschied von Google nach fast acht Jahren bekannt“, schreibt Vic Gundrota in einem Eintrag auf Google+. Ein Google-Sprecher bestätigte die Meldung und auch Larry Page versendete ein internes Memo an die Mitarbeiter und meldete sich ebenfalls über Google+ zu Wort. In dem Beitrag bedankt er sich bei Gundrota: „Du hast Google+ aus dem Nichts erschaffen. Es gibt nur wenig Menschen mit dem Mut und den Fähigkeiten so etwas zu kreieren“, so Page.

Gundrota kam 2007 zu Google, nachdem er 15 Jahre für Microsoft gearbeitet hatte. Bevor er Google+ übernahm, kümmerte er sich in erster Linie um mobile Anwendungen und Apps. Wo er in Zukunft arbeiten wird, ist derzeit noch unklar.