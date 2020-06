Google kauft RelativeWave

RelativeWave gab die Übernahme durch Google am Mittwoch in einem Blog-Posting bekannt. Die für Mac OS X verfügbare App Form, die bislang rund 80 Dollar kostete, ist nach dem Verkauf an Google im Mac App Store kostenlos erhältlich. Form ermöglicht es Designern visuelle Prototypen von Apps zu entwerfen. Parallel dazu gibt es auch einen App-Viewer für iOS.

Details zu dem Deal mit Google wurden nicht bekannt. Das RelativeWave-Team werde nun bei Google arbeiten, hieß es lediglich. Beobachter gehen davon aus, dass bald auch eine Form-App für Android veröffentlicht wird.