Google-Produktchef zieht sich zurück

Gleich der erste Tag von Google-Gründer Larry Page an der Konzernspitze hat eine Veränderung im Top-Management gebracht. Produktchef Jonathan Rosenberg kündigte am Montag seinen Rückzug in den kommenden Monaten an. Page habe von der Chefetage eine langjährige Verpflichtung eingefordert, sagte Rosenberg der Zeitung „ San Jose Mercury News“. Da er schon lange vorgehabt habe, das Unternehmen im Jahr 2013 zu verlassen, wenn seine Tochter ans College geht, habe er ein solches Versprechen nicht abgeben wollen.

Der 49-jährige Rosenberg war seit 2002 bei Google und galt in seiner Schlüsselposition als einer der einflussreichsten Manager des Internet-Giganten. Als Produktchef beaufsichtigte er die Teams, die die diversen Google-Dienste entwickeln und vermarkten. Page war am Montag nach fast zehn Jahren an die Konzernspitze zurückgekehrt. Der langjährige Konzernchef Eric Schmidt wechselte an die Spitze des Verwaltungsrates.