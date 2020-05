Google und Apple müssen in Europa höhere Steuern zahlen

Das irische Schlupfloch ist unter dem Namen „Double Irish“ bekannt, weil Firmen mit Hilfe von zwei irischen Tochterunternehmen unversteuerte Einnahmen zunächst nach Irland und von dort in ein echtes Steuerparadies wie die Bermuda-Inseln weiterleiten können. „Ich schaffe die Möglichkeit ab, dass Firmen den 'Double Irish' nutzen“, erklärte Finanzminister Michael Noonan bei der Vorstellung des Haushalts.

Alle Firmen, die in Irland ansässig seien, würden dort in Zukunft automatisch steuerpflichtig, erklärte Noonan. Bereits in Irland tätige Firmen haben jedoch noch bis 2020 Zeit, die neuen Regeln einzuhalten - die Regierung hofft, dass dadurch keine Arbeitsplätze verloren gehen. Viele große US-Konzerne wie Google und Apple haben entsprechend große Niederlassungen in Irland. Die Frage bleibt, ob die Konzerne diese Zweigstellen nun wieder abziehen oder verkleinern.