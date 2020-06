Google Unternehmen mit zweithöchstem Marktwert nach Apple

Auf der Rangliste der Unternehmen mit dem weltweit höchsten Marktwert ist Google auf Platz zwei vorgestoßen. Der Internetriese überholte am Montag den Ölkonzern ExxonMobil. Beim Börsenschluss hatte Google an der New Yorker Börse einen Börsenwert von 394 Milliarden Dollar (288,9 Milliarden Euro) und damit erstmals mehr als Exxon mit 388 Milliarden Dollar. Apple blieb mit knapp 472 Milliarden Dollar in Führung.

Zum Überholen angesetzt hatte Google bereits am vergangenen Freitag, als es im Handelsverlauf zeitweilig vor ExxonMobil gelegen war. Der Börsenkurs von Exxon zeigt wie bei anderen US-Ölkonzernen seit Jahresbeginn nach unten. Der Kurs von Google hingegen hat sich seit Juli 2012 verdoppelt und seit dem Frühjahr 2009 sogar verdreifacht.