Google veröffentlicht kritische Lücke in Windows 8.1

Mit der Sicherheitsinitiative "Project Zero" identifiziert Google Sicherheitslücken in Software und macht die Hersteller dann darauf aufmerksam. Dabei wird den Herstellern eine Deadline gesetzt, nach deren Ablauf die Schwachstelle von Google automatisch veröffentlicht wird. Genau das ist jetzt mit der Windows-8.1-Sicherheitslücke passiert, wie theregister berichtet. Vor 90 Tagen hat Google Microsoft darauf aufmerksam gemacht, dass es durch einen Fehler möglich ist, in Windows 8.1 als beliebiger Nutzer Code mit Administratorrechten auszuführen. In der Benachrichtigung hat Google Microsoft darauf aufmerksam gemacht, dass die Schwachstelle nach 90 Tagen veröffentlicht wird.