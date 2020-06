Google will Bildqualität auf YouTube verbessern

Google gab am Dienstag die Übernahme des auf die Postproduktion von Videos spezialisierten irischen Unternehmens Green Parrot Picture bekannt.

Green Parrot Picture hat in den vergangenen Jahren Technologien zur Nachbearbeitung von Videos entwickelt, die auch bei Hollywood-Produktionen, etwa "Lord of the Rings" oder "Spider Man", zum Einsatz kamen.

Nun sollen die irischen Spezialisten unter anderem dabei helfen, die Qualität von Handyvideos zu verbessern, die auf die Online-Videoplattform YouTube hochgeladen werden, hieß es in einer Mitteilung im YouTube Blog. Solche Videos, etwa von den Protesten in Lybien, zählten zu den populärsten Videos auf der Plattform. Sie seien jedoch häufig verschwommen und verwackelt.

Mit Hilfe der irischen Technik soll auch der Bandbreitenbedarf verringert werden. Über den Kaufpreis machte Google keine Angaben.