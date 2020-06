Google will Datenbrille Glass in Firmen bringen

Google will seine Computer-Brille Glass verstärkt Firmen verkaufen. Der Internet-Konzern startet dafür ein Programm, das Unternehmenskunden zusätzliche Dienste und Service-Leistungen bieten soll. Dabei sollten spezifische Probleme am Arbeitsplatz gelöst werden, sagte die für Geschäftsentwicklung zuständige Google-Managerin Kelly Liang der "New York Times" von Dienstag.