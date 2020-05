Google wollte Cyanogen übernehmen

Laut einem Bericht von The Information hat Google versuchte Cyanogen, die Macher der Custom Android ROM CyanogenMod zu kaufen. Demnach hat sich Sundar Pichai, Googles Android-Chef mit Vertretern von Cyanogen in Verbindung gesetzt und "Interesse an einer Übernahme bekundet". Doch Cyanogen hat das Angebot abgelehnt. Googles Interesse an einer Übernahme von Cyanogen ist wohl am ehesten in einer besseren Kontrolle des Android-Ökosystems zu finden.