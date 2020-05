Google-X-Gründer Sebastian Thrun tritt zurück

Sebastian Thrun, der Chef von Googles legendärem Forschungslabor Google X, ist offenbar im August zurückgetreten. In Zukunft solle er bei dem Konzern lediglich in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Das lässt zumindest eine Änderung auf seiner LinkedIn-Seite vermuten, die TechCrunch entdeckt hat. Thrun war zeitweilig Chef der Google-Glass-Abteilung und auch dafür mitverantwortlich, dass Google an selbstfahrenden Autos forscht.

Neben seiner Arbeit bei Google hat der gebürtige Deutsche außerdem das Bildungs-Start-up Udacy gegründet. Außerdem ist er als Lektor an der Stanford Universität tätig.