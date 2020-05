Googles "Digital News Initiative" findet heimische Partner

„Die 'Digital News Initiative' nimmt nun auch in Österreich Fahrt auf“, teilte Google indes am Donnerstag mit. „Die Ankündigung der Initiative von acht führenden europäischen Verlagshäusern und Google hat europaweit und auch in Österreich starkes Interesse ausgelöst“, so Google-Sprecher Wolfgang Fasching-Kapfenberger.

„Eine Vielzahl von Verlagen, Organisationen und Journalisten haben sich mit dem Wunsch einer inhaltlichen Beteiligung an die Gründungspartner gewandt.“ Neben der Förderung von professionellem Journalismus im digitalen Zeitalter gehe es um Aktivitäten in den Bereichen Produktenwicklung, Aus- und Weiterbildung, sowie Forschung und Innovation. „Auch in der Schweiz, in Deutschland, Italien, Polen, Spanien und anderen europäischen Ländern ist die Initiative weiter gewachsen. Darüber hinaus steht die DNI weiterhin für Interessierte in Europa offen, die sich in der Nachrichtenbranche engagieren“, erklärte der Google-Sprecher.

Die DNI ist eine Initiative von Google mit europäischen Medienhäusern, um ein nachhaltigeres Ökosystem für Nachrichten und Innovationen im digitalen Journalismus zu fördern. Große Google-Partner sind dabei „Les Echos“ ( Frankreich), die „ Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ( Deutschland), „The Financial Times“ ( Großbritannien), „The Guardian“ ( Großbritannien), NRC ( Niederlande), „La Stampa“ ( Italien), „Die Zeit“ ( Deutschland), „ El Pais“ ( Spanien), Global Editors Network (GEN), the International News Media Association (INMA) und European Journalism Centre (EJC). Kritiker sehen in dem Projekt eine billige Marketingaktion, mit der Google sein schlechtes Image in der Medienbranche verbessern möchte.