Großbritannien führt "Google Steuer" ein

Finanzminister George Osborne will in den kommenden fünf Jahren etwa 1,3 Milliarden Euro (eine Milliarde Pfund) durch eine neue Abgabe im Kampf gegen Steuervermeidung von Branchenriesen wie Google und Amazon eintreiben. Sie sollten künftig auf ihre in Großbritannien erzielten Gewinne eine Steuer von 25 Prozent zahlen, kündigte Osborne an.