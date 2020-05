Große Übernahme bei privatem Carsharing in Deutschland

Drivy sichert die Fahrzeuge über die Allianz-Versicherung ab. Fahrzeughalter und ihre Kunden können sich gegenseitig bewerten, was für Transparenz sorgen soll. Da in Deutschland die kommerzielle Nutzung einer solchen Plattform durch Privatleute untersagt ist, werden aktuell höchstens zwei Fahrzeuge pro Vermieter akzeptiert. In Frankreich griffen dagegen bereits auch Mietwagenfirmen und etwa Autowerkstätten mit Ersatzfahrzeugen auf Drivy zurück, sagte Dementhon. „Manche Leute kaufen Autos bereits extra, um sie bei uns zu vermieten.“