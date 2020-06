Groupon startet neue Finanzierungsrunde

Nach der Absage an Google startet der Online-Dienst Groupon eine Finanzierungsrunde. Das Unternehmen gab in einem Schreiben an den Staat Delaware bekannt, dass Anteile im Wert von knapp einer Milliarde US-Dollar (724 Millionen Euro) zur Verfügung gestellt werden. Das 22-seitige Dokument wurde am 17. Dezember eingereicht.

Damit wird der Wert des Unternehmens laut Techcrunch auf mit 4,75 Milliarden US-Dollar beziffert, Mashable geht dagegen von 6.4 bis 7,8 Milliarden US-Dollar nach Abschluss der Finanzierungsrunde aus. Zur Erinnerung: Google bot dem Unternehmen insgesamt sechs Milliarden US-Dollar an.

Ein Teil der potentiellen Finanzierungsgelder könnten dazu verwendet werden, alte Investoren aus dem Unternehmen herauszukaufen, heißt es auf Techcrunch.

(futurezone)