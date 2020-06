Grünes Licht für neuen US-Medienriesen

Der US-Kabelnetzbetreiber Comcast darf die TV-Senderkette NBC Universal mehrheitlich übernehmen. Nach der EU-Kommission haben nun auch die US-Behörden das Geschäft gebilligt, welches die Mächte auf dem amerikanischen Medienmarkt verschiebt. Comcast betreibt eines der größten Kabelnetze des Landes. Zu NBC gehören neben einer Reihe von Fernsehsendern noch das Filmstudio Universal Pictures sowie Vergnügungsparks.



NBC Universal ist bislang im Besitz des US-Mischkonzerns General Electric und des französischen Medienkonzerns Vivendi. Die Franzosen treten ihren Minderheitsanteil nun an GE ab. Der US-Konzern wiederum reicht 51 Prozent aller NBC-Anteile an Comcast weiter und wird dadurch Juniorpartner. GE will sich auf sein Industrie- und Finanzgeschäft konzentrieren. Der Verkauf war schon vor mehr als einem Jahr festgezurrt worden.

Die Wettbewerbshüter des US-Justizministeriums und des Netzregulierers FCC haben ihr Okay allerdings an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, die sicherstellen sollen, dass auch konkurrierende Medienfirmen weiterhin uneingeschränkten Zugang zum Comcast-Netz haben. Comcast ist nach Kunden der größte Kabelanbieter in den Vereinigten Staaten. Die EU-Kommission hatte sich leichter getan: Beide Unternehmen sind in Europa kaum vertreten.

(dpa)