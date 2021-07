Gute Noten für Suchlösungen von Mindbreeze

Mindbreeze wurde als Challenger im Gartner Magic Quadrant for Enterprise Search positioniert, und zwar mit der höchsten Positionierung im Bereich „Ability to Execute“. Im Rahmen einer weltweiten Marktanalyse bewertete das Analystenhaus 15 verschiedene Enterprise Search Anbieter. „Wissensmanagement spielt heute im Businessumfeld eine wichtige Rolle, aber nur wenige Unternehmen sind bereits für die neuen Herausforderungen gerüstet. Wollen Unternehmen auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, so gilt es die Thematik in das tägliche Geschäftsleben aktiv zu integrieren und die vorhandenen Informationen nachhaltig nutzbar machen“, erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer der Mindbreeze GmbH.