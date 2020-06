Handy-Tarife um bis zu 78 Prozent gestiegen

Noch teurer wurde es laut AK für Vertragskunden, die zwar intensiv telefonieren oder SMS senden, aber nicht surfen - hier betrug der Preisanstieg im Schnitt 78 Prozent. In Einzelfällen seien die Preise sogar um 100 Prozent geklettert, hätten sich also verdoppelt. Die höchsten Preisanstiege habe es bei den Tarifen mit niedrigen monatlichen Grundgebühren gegeben - da seien vor allem die Grundgebühren erheblich in die Höhe geschossen, erklärte die AK am Donnerstag in einer Aussendung.

Im Gegenzug würden immer mehr Freiminuten und Frei-SMS angeboten, auch wenn die Kunden diese gar nicht ausschöpfen könnten. Die Durchschnittsnutzung lag laut Telekom-Regulator-Angaben aus dem vorigen Jahr bei 137 Minuten und 29 SMS pro Monat - mit fallender Tendenz. Die AK rät daher dazu, keine oder eine möglichst kurze Vertragsbindedauer einzugehen. So könne man - wie bei Sim-Only-Tarifen - rascher auf günstigere Angebote reagieren. Zudem sollte man bedenken, dass ein vorzeitiger Vertragsausstieg teuer kommen könne, da dann die Grundentgelte bis zum Ende der Vertragslaufzeit verrechnet würden.