Heftiger Bieterstreit um Portugal Telecom

Portugal Telecom (PT), ehemals staatlicher Telekommunikationskonzern, ist heiß begehrt: Nach der französischen Firma Altice bietet nun auch die Tochter des angolanischen Präsidenten, Isabel dos Santos, für das Unternehmen.

Dos Santos Firma Terra Peregrin mit Sitz in Lissabon teilte am Sonntag mit, sie biete 1,2 Mrd. Euro für die Holding PT SGPS, die einen Anteil an PT besitzt. Der Handel mit PT-Aktien wurde am Montag an der Börse in Lissabon ausgesetzt.