Hewlett-Packard sucht Käufer für Patent-Portfolio

Der mit sinkenden PC-Verkäufen kämpfende US-Konzern Hewlett Packard ( HP) sucht Käufer für einige seiner Patente für die mobile Datenverarbeitung. HP sei bereits an einige mögliche Bieter herangetreten, berichtet die Agentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bei dem Portfolio handle es sich um Patente, die in Zusammenhang mit dem Smartphone- und Tablet-Betriebssystem webOS stünden. HP verkaufte den Quellcode des Betriebssystems 2013 an die südkoreanische LG Electronics, behielt aber die Rechte weiterhin bei sich. Bei HP war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.