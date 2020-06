Hewlett Packard will Aruba Networks übernehmen

Für den Netzwerkspezialisten Aruba Networks bietet HP 24,67 US-Dollar je Aktie, womit sich die Offerte samt Schulden auf insgesamt drei Milliarden Dollar (2,68 Mrd Euro) beläuft, wie die Unternehmen am Montag (Ortszeit) gemeinsam mitteilten.



Aruba Networks hat sich auf das Equipment für Funknetzwerke spezialisiert, die etwa in Hotels, Universitäten oder Einkaufszentren verwendet werden. In diesem Geschäftsfeld hatte Hewlett Packard jüngst Umsatz und Marktanteile verloren.



Außerdem böte die Übernahme neue Geschäftsmöglichkeiten im wichtigen chinesischen Markt, hieß es von Analysten. HP will sich noch in diesem Jahr aufspalten. Das Geschäft mit PCs und Druckern soll dabei von den Dienstleistungen für Unternehmen abgetrennt werden.