Höhenflug der Apple-Aktie gestoppt

Der erfolgsverwöhnte iPhone- und iPad-Hersteller Apple muss an der Börse einen Dämpfer hinnehmen: Die Aktie fällt seit Tagen. Am Montag durchbrach das Papier die vielbeachtete Marke von 600 Dollar und notierte im frühen Handel um 2 Prozent niedriger bei 591 Dollar (454 Euro). Damit scheint der Höhenflug an der Börse erst einmal vorbei. Die Aktie war in der Spitze bis auf 644 Dollar gestiegen.

Allgemeiner Trend nach unten

Angesichts immer neuer Verkaufserfolge und gigantischer Gewinne war Apple in Windeseile zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen - eine Position, die lange der US-Ölmulti ExxonMobil hielt. Doch der allgemeine Abwärtstrend an den Weltbörsen geht auch an Apple nicht spurlos vorbei.

Die Apple-Aktie hatte erst vor rund einem Monat auf ihrem Weg nach oben die 600-Dollar-Marke durchbrochen, in Erwartung der dritten Generation des Tablet-Computers iPad. Im April 2010, als Apple die erste Generation herausgebracht hatte, kostete das Papier noch um die 240 Dollar. Seitdem hatte der von Steve Jobs geprägte Konzern in immer schnellerer Folge neue Börsenrekorde aufgestellt. Momentan ist Apple insgesamt 550 Mrd. Dollar wert.

Geschäftszahlen erwartet

Die Börsianer warten derzeit gespannt auf die neuesten Geschäftszahlen von Apple, die am Dienstag kommender Woche (24. April) herauskommen. In die Bilanz fließen auch die ersten Verkäufe des neuen iPad ein. Der Konzern hatte im Weihnachtsquartal einen Rekordgewinn von 13,1 Mrd. Dollar eingefahren.