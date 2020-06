HP befürchtete Oracle-Übernahmeangebot

Léo Apotheker

Meg Whitman

den früheren SAP-Chefdurch die einstige Ebay-Lenkerinersetzt. Seit Apothekers Amtsantritt im November hatte die HP-Aktie fast die Hälfte ihres Werts verloren.

Aus dem Oracle-Umfeld hieß es laut Bloomberg zugleich, der Software-Konzern habe zwar „informell erwogen“, an HP heranzutreten, ein Angebot in absehbarer Zeit sei aber unwahrscheinlich. Oracle könne höchstens an Hewlett-Packards Geschäft mit Servern, Speichern und Netzwerk-Technik interessiert sein, hieß es. Zugleich könne das Abkommen zum Wechsel des Vorgängers von Apotheker, Mark Hurd, zu Oracle ein Übernahmeangebot für die nächste Zeit verbieten.

Wachsende Konkurrenz

Die Stimmung zwischen den beiden Unternehmen ist denkbar schlecht, und das nicht erst, seit der bei HP geschasste Hurd einen neuen Spitzenjob bei seinem Freund und Oracle-Gründer Larry Ellison fand. Die beiden IT-Schwergewichte konkurrieren in immer mehr Bereichen miteinander, zum Beispiel bei Server-Technik.

Der scharfzüngige Ellison beweist gerade wieder einmal, dass es äußerst unangenehm sein kann, ihm zum Feind zu haben. Nachdem Ellison den HP-Verwaltungsrat wegen der Hurd-Ablösung bereits als „Idioten“ abgestempelt hatte, schießt sich Oracle jetzt auf die von Hewlett-Packard geplante Übernahme des Software-Spezialisten Autonomy ein. Die Briten hätten sich auch schon Oracle zum Kauf angeboten, man habe aber den damaligen Marktpreis von sechs Milliarden Dollar als viel zu hoch empfunden. Ein böse Spitze, denn HP zahlt jetzt mehr als zehn Milliarden.

Als Autonomy-Chef Mike Lynch bestritt, sein Unternehmen jemals Oracle angeboten zu haben, hieß es wenig diplomatisch zurück: „Entweder Mr. Lynch hat ein sehr schlechtes Gedächtnis, oder er lügt.“