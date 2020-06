HP: Milliardengeschenk an Aktionäre

Der Computerhersteller Hewlett-Packard steckt weitere zehn Milliarden Dollar (sieben Mrd. Euro) in den Rückkauf eigener Aktien. Ziel ist es, den gebeutelten Kurs des Branchenprimus nach oben zu treiben. Am Donnerstag stiegen die HP-Papiere bereits um mehr als ein Prozent.Die Aktien sollten nach und nach aufgekauft werden, gab HP in einer Börsenmitteilung bekannt. Die zehn Milliarden Dollar kommen zu den aus einem früheren Aktienrückkauf noch vorhandenen 5,9 Milliarden Dollar hinzu.

HP wird seine Computer derzeit immer schwerer los. Vor allem Privatkunden greifen laut Marktforschern mittlerweile lieber zu iPad und anderen Tablet-Rechnern. Der aus Deutschland stammende Konzernchef Leo Apotheker musste die Umsatz- und Gewinnprognosen für dieses Jahr bereits zurückschrauben und mahnte seine Manager eindringlich, aufs Geld zu achten.