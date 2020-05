HP-Umbau kostet 34.000 Mitarbeitern den Job

Auch die Mitarbeiter in Deutschland sind von den Umwälzungen betroffen. HP hatte zunächst angekündigt, 450 Stellen in Deutschland zu streichen. Später ließ das Unternehmen wissen, der Standort Rüsselsheim solle komplett aufgegeben werden, was weitere 850 Mitarbeiter den Arbeitsplatz kosten sollte. "Damit ist der Beitrag aus Deutschland zu diesem Sparprogramm abgeschlossen", hatte der damalige HP-Landeschef Volker Smid versprochen. Zu den zusätzlichen Stellenstreichungen war bei HP Deutschland auf Nachfrage zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.