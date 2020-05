HTC drohen US-Verkaufsverbote nach verlorener Nokia-Klage

Der finnische Smartphone-Hersteller Nokia hat in einer Klage gegenüber seinem taiwanischen Konkurrenten HTC Recht bekommen. Demnach soll HTC zwei Patente verletzt haben, die "das Senden oder Empfangen von Signalen bei Mobiltelefonen und Tablets" betreffen. Der zuständige Richter der US International Trade Commission gab Nokia vorerst Recht, sprach aber noch keine Konsequenzen aus. Diese werden erst am 23.Januar 2014 verkündet, die Klage wurde bereits 2012 eingereicht.