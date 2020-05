HTC laufen nach schwacher Umsatzprognose Anleger davon

Dem Smartphone-Pionier HTC laufen die Anleger in Scharen weg. Am Montag reagierten sie mit Massenverkäufen auf die düsteren Geschäftsaussichten des Konzerns aus Taiwan. Der Kurseinbruch der HTC-Aktie fiel mit fast zehn Prozent so deutlich aus wie nie zuvor. Das Management hatte am Freitag für das laufende Quartal eine neue Umsatzprognose präsentiert, die nahezu 30 Prozent unter der bisherigen liegt. Branchenexperten bemängeln eine dürftige Produktauswahl und Schwächen im Software- und Dienstleistungsangebot, das bei Konkurrenten wie Apple und Xiaomi erheblich besser sei.