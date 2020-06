HTC schnappt sich Samsungs Marketing-Chef

Mit Golden will HTC an den Erfolg früherer Jahre anschließen und aggressiveres Marketing betreiben, um die eigenen Geräte besser verkaufen zu können. Zwar konnte HTC mit seinem Spitzenmodell HTC One und der nun vorgestellte Nachfolger (zum ausführlichen futurezone-Test) viel Lob für Verarbeitung und Leistung einheimsen, bei den Verkaufszahlen konnte HTC allerdings nicht mit Apple und Samsung mithalten. Anfang des Monats musste HTC gar eingestehen, dass der Konzern in die Verlustzone gerutscht war.