HTC wechselt Finanzvorstand aus

Nach mehreren schwachen Quartalen hat der taiwanische Smartphone-Hersteller HTC seinen Finanzvorstand ausgewechselt. Nach nur einem Jahr wurde Winston Yung mit einer anderen Aufgabe in der Konzernentwicklung betreut. Als Nachfolger wurde Chia-Lin berufen, der zuletzt Investmentbanker bei Goldman Sachs war und auch schon für Motorola gearbeitet hat. Das Unternehmen nannte keine Gründe für den Wechsel.

Nach der Personalentscheidung vom Montag versicherte Vorstandsvorsitzender Peter Chou am Mittwoch, dass HTC an der engen Zusammenarbeit mit dem Lautsprecher-Hersteller Beats Electronics festhalte - dieses Unternehmen hat HTC unter Mitwirkung Yungs im vergangenen Jahr für 300 Millionen Dollar übernommen.

„ HTC und Beats haben bei Innovationen und Markenstärke eindrucksvolle Fortschritte erzielt", betonte Chou. Zuvor hatten US-Medien wie das Internet-Portal „ Engadget" berichtet, dass die von Chung vorangetriebene Übernahme von Beats By Dr. Dre sich bislang kaum ausgezahlt habe. Die Verbindung der neuen HTC-Smartphones der Modellreihe One mit den Lautsprechern von Beats sei „ein eindeutiges Zeichen unserer Verpflichtung zu dieser Partnerschaft", hieß es in einer schriftlichen Erklärung Chous, in der er sich gegen die kritischen Presseberichte wandte.

Hoffnungen ruhen auf HTC One-Reihe

Mit den in diesem Monat eingeführten Smartphones der Modellreihe One (mit dem