HTC will mit Mittelklasse-Smartphones Gewinne sichern

Der taiwanische Handyhersteller HTC will mit günstigeren Smartphones dauerhaft auf Erfolgskurs zurückkehren. Künftig müsse man mehr Mobiltelefone der Mittelklasse für Preise zwischen 150 und 300 Dollar verkaufen - und zwar in Schwellen- wie auch Industrieländern, teilte der Konzern am Montag mit. Bisher positionierte sich HTC als Anbieter von Geräten der Luxusklasse.

Allerdings kam das Unternehmen zuletzt mit dieser Strategie nicht mehr weit. Im vierten Quartal brach der Gewinn um 70 Prozent ein. Neue Rivalen wie der chinesische Xiaomi-Konzern sowie altbekannte Wettbewerber wie Samsung Electronics und Apple machen es HTC schwer, mit seinem Flaggschiff-Modell HTC One für teilweise mehr als 600 Euro zu punkten.