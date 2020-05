Huawei macht Apple und Samsung Konkurrenz

Der als Netzwerkausrüster großgewordene Weltmarktdritte am Handy-Markt konnte nach eigenen Angaben 26 Prozent mehr Handys verkaufen. Rund ein Viertel der 16,8 Millionen abgesetzten Geräte waren aus dem mittleren und höheren Preissegment. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorquartal und ein Anzeichen, dass Huawei nicht mehr nur im Billigsegment punktet, sondern zunehmend in direkte Konkurrenz zu Apple und Samsung tritt. Zum Vergleich: Apple verkaufte im besagten Quartal allerdings immer noch über 39 Millionen iPhones.