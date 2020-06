Huawei stoppt Übernahme von US-Konzern

Zwischen China und den USA bahnt sich ein neuer Streit an: Das Wirtschaftsministerium der Volksrepublik warf dem Handelspartner am Montag vor, die Investitionsanstrengungen chinesischer Firmen in den USA zu behindern. Der chinesische Telekom-Ausrüster Huawei hatte zuvor nach Sicherheitseinwänden eines US-Ausschusses den Kauf von Anteilen des US-Server-Providers 3Leaf abgesagt.Im Mai 2010 hatte Huawei angekündigt, für zwei Mio. Dollar Anlagen von 3Leaf zu erwerben.

China kritisierte, die USA nutzten alle Arten von Entschuldigungen - inklusive der nationalen Sicherheit - um Handel und Investitionen chinesischer Firmen in den USA zu behindern und zu hemmen. Huawei ist nach Ericsson und Nokia Siemens Networks die Nummer drei der weltgrößten Netzwerk-Hersteller. Die Regierung in Peking drängt die Technologiekonzerne des Landes, stärker ins Ausland zu expandieren. 3Leaf konkurriert in den USA beispielsweise mit Akorri. Das Unternehmen setzt sich mit der Virtualisierung von Netzwerken auseinander, um Ressourcen besser zu nutzen.