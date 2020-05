IBM-Chefin verzichtet nach Flaute auf Bonus-Zahlungen

Lenovo hatte am Dienstag Verhandlungen über einen möglichen Zukauf bestätigt, ohne allerdings Namen zu nennen. IBM hatte 2005 bereits sein PC-Geschäft an Lenovo verkauft, darunter die legendären Thinkpad-Laptops. Das amerikanische IT-Urgestein - „Big Blue“ genannt - konzentriert sich zunehmend auf Software und Dienstleistungen, weil diese Zweige höhere Profite versprechen.



Auch der US-Computerhersteller Dell habe Interesse an der IBM-Sparte geäußert, schrieben das „ Wall Street Journal“ und die „ New York Times“ unter Berufung auf eingeweihte Personen.



Im Schlussquartal geriet IBM noch einmal unter Druck, als der Hardware-Umsatz um 26 Prozent einbrach. Der Gesamtumsatz fiel daraufhin um mehr als fünf Prozent auf 27,7 Milliarden Dollar (20,5 Mrd Euro). Den Quartalsgewinn konnte IBM nur dank einer geringeren Steuerquote im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf unterm Strich 6,2 Milliarden Dollar verbessern. Die Aktie fiel nachbörslich.