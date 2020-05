IBM startet Watson Analytics

In der der Quizsendung „Jeopardy“ hat der Supercomputer Watson von IBM einst gegen menschliche Gegner gepunktet. Nun lässt der Technologie-Konzern einen Cloud-Dienst mit dem Namen Watson Analytics antreten, um die Auswertung komplexer Geschäftszahlen und Business-Vorhersagen radikal zu vereinfachen. Am Dienstag kündigte das Unternehmen einen Beta-Test des Dienstes an, der im vierten Quartal 2014 starten soll.