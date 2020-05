Icahn: "Apple an Börse völlig unterbewertet"

Großaktionär Carl Icahn will an die Barbestände von Apple im Volumen von 133 Milliarden Dollar heran. In dem angekündigten offenen Brief an Firmenchef Tim Cook forderte er den iPhone- und iPad-Hersteller am Donnerstag zu weiteren Aktienrückkäufen auf. Icahn sagte, Apple-Aktien seien aus seiner Sicht „dramatisch unterbewertet“. Der Börsenkurs könne von den Rückkäufen profitieren und sich gegebenenfalls sogar auf 200 Dollar verdoppeln. An der Börse verteuerten sich die Anteilsscheine daraufhin um knapp ein Prozent auf 101,57 Dollar.