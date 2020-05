Ikea verkauft nun auch Solaranlagen

Damit wolle man Solaranlagen für die breite Masse erschwinglich und leichter zugänglich machen, teilte Ikea am Montag mit. Eine 3,36-Kilowatt-Photovoltaikanlage für ein durchschnittliches Einfamilienhaus kostet 5700 Pfund (6822 Euro). Nach Angaben von Ikea können die britischen Kunden dadurch jährlich rund 700 Pfund beim Strom sparen.

Die ersten Anlagen wurden am Montag verkauft, in den kommenden zehn Monaten soll das Angebot in 17 Ikea-Häusern in Großbritannien eingeführt werden. Ob die Module auch bald in anderen Ländern im Regal liegen, stehe noch nicht fest, erklärte ein Sprecher: „Wir werden den Erfolg in Großbritannien beobachten, bevor wir Entscheidungen für andere Märkte treffen.“