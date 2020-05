IKT-Standort Wien will Leuchtturm für Europa sein

"Der IKT-Standort (IKT steht für Informations- und Kommunikationstechnologie) Wien hat eine viermal höhere Wertschöpfung als der Tourismus. Das wissen aber die wenigsten Bürger. Deshalb haben wir den Aktionstag ins Leben gerufen", erklärt Joe Pichlmayr, CEO von Ikarus Security und Unterstützer der Aktion, gegenüber der futurezone. Am Dienstag um 15 Uhr bilden 2000 Menschen, hauptsächlich Angestellte von rund 150 IT-Betrieben, den Schriftszug "I ♥ IT" auf dem Stephansplatz in Wien. Anschließend gehen die Teilnehmer zum Rathaus, wo führende Politiker und Vertreter der Branche Bekenntnisse zum IKT-Standort Wien vortragen.

Unter dem Motto "Digital City" sollen in Zukunft auch andere Initiativen gebündelt werden, die den Standort attraktiver machen. "Unser Ziel ist es, Wien zu einem führenden IKT-Zentrum in Europa zu entwickeln. Als Leuchtturm könnten wir dann auch anderen Länder als Vorbild dienen", so Pichlmayr. Dazu muss in Zukunft vor allem in die Ausbildung investiert werden. "Gerade für junge Menschen bietet die Branche hervorragende Zukunftsaussichten, da es praktisch überall einen Fachkräftemangel in diesem Sektor gibt", erklärt der Ikarus-Chef.