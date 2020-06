Innovationspaket soll zu Forschung motivieren

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner ( ÖVP) will mit einem „Innovations-Fitnesspaket“ kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Unternehmensgründer zu mehr Forschung und Entwicklung motivieren. Das Förderprogramm ist ab Montag, dem 27. Juni abrufbar.

Innovationsscheck Plus

„Der Innovationsscheck Plus im Wert von 10.000 Euro unterstützt KMU, die in Forschung und Innovation einsteigen wollen oder ihre entsprechenden Leistungen weiter vertiefen wollen. Mit dem neuen Scheck können Unternehmen 80 Prozent der Beratungsleistungen einer Forschungseinrichtung im Wert von bis zu 10.000 Euro bezahlen. Für 10.000 Euro Förderung sind förderbare Projektkosten in der Höhe von 12.500 Euro erforderlich“, so der Minister in einer Aussendung. Entsprechende Anträge können bei der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gestellt werden. Weiterhin verfügbar ist dort auch der bisherige, mit maximal 5.000 Euro dotierte Innovationsscheck.

Gründungstechnologiescheck

Der bei der Förderbank aws neu abrufbare Gründungstechnologiescheck im Wert von 1.000 Euro unterstützt Unternehmensgründer und Betriebsübernehmer. Das Budget für die Gründungstechnologie- und Gründungsinvestitionsschecks liegt bei jeweils einer Million Euro. Einen Zuschuss erhalten daher pro Scheck nur die ersten 1000 Bewerber, die vor der Gründung oder Übernahme eines Betriebes stehen und bei der aws einen vollständig ausgefüllten Antrag einreichen. Beratungs- oder Investitionskosten, die vor der Registrierung angefallen sind, können nicht gefördert werden, so Mitterlehner.