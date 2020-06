Insolventer TV-Hersteller Metz wird saniert

„Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten“, so Insolvenzverwalter Joachim Exner. Neben einem Insolvenzplan werde auch der Einstieg eines Investors in Betracht gezogen. Der Hersteller war aufgrund des harten Wettbewerbs mit der Konkurrenz aus Asien seit längerer Zeit in der Krise, in den letzten Jahren gab es zweistellige Umsatzrückgänge. Offizielle Umsatzzahlen wurden seit 2011 nicht mehr bekannt gegeben, damals wurden noch 109 Millionen Euro erlöst. Auch Loewe musste 2013 Insolvenz anmelden, mittlerweile wurde das Unternehmen von einer Investorengruppe übernommen.