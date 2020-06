Insolvenz über Apple-Händler mcworld/mcshark eröffnet

Über den heimischen Apple-Händler mc world computervertriebs gmbH ( Wien und Wels/OÖ) ist am Montagnachmittag am Handelsgericht Wien das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Dies teilten der Kreditschutzverband von 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband am Dienstag mit. Betroffen sind 148 Dienstnehmer und rund 130 Gläubiger, geboten wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren.

Das Unternehmen soll fortgeführt werden - allerdings ist eine Teilbereichsschließung beabsichtigt, das würde 30 Kündigungen bedeuten, so der AKV. Die Frist für die Anmeldung von Forderungen läuft bis 5. August, die erste Gläubigerversammlung ist schon für 7. Juli anberaumt, die Prüfungs- und Berichtstagsatzung für 19. August und die Sanierungsplantagsatzung für 2. September.