Intel investiert 1,5 Mrd. in chinesische Chip-Konzerne

Intel will die Übermacht seines Rivalen Qualcomm bei Smartphone-Chips mit einer Milliarden-Investition in China bekämpfen. Der US-Technologiekonzern zahlt nach Angaben vom Freitag bis zu 1,5 Mrd. Dollar für einen 20-prozentigen Anteil an zwei Herstellern mit Verbindungen zur Regierung in Peking.

Intel kann bisher kaum Erfolge im Markt für mobile Geräte verbuchen. Das sollen die Anteile an Spreadtrum Communications und RDA Microelectronics nun ändern.