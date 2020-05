Intel kauft Altera für 15 Milliarden Euro

Der Deal ist bereits die dritte Groß-Übernahme in der zersplitterten Branche in diesem Jahr. Erst vergangene Woche kündigte Avago an, Broadcom für 37 Mrd. Dollar kaufen zu wollen. Dies ist die größte Akquisition in der Geschichte der Branche. Der fusionierte Konzern soll zunächst auf einen Jahresumsatz von 15 Mrd. Dollar kommen und an der Börse 77 Mrd. Dollar wert sein.

Die Chipfirmen stehen unter wachsendem Druck, sich zusammenzuschließen. Denn zum einen werden die von ihnen hergestellten Bauteile aufgrund des Wettbewerbs immer günstiger. Zum anderen müssen die Anbieter ihre Kräfte bündeln, um bei Neuentwicklungen, beispielsweise für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets, nicht ins Hintertreffen zu geraten.