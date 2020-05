Intel kauft auf Spracherkennung spezialisierte Firma

Mit der Übernahme kauft Intel Expertise bei Linguistik und Künstlicher Intelligenz zu. Bis dato nutzt Intel vor allem die Software-Lösungen des Marktführers Nuance, mit dem man eng kooperiert. Intel selbst will Sprach- und Gestensteuerung fix in kommende Ultrabook-Generationen integrieren. Hierfür müssen Hersteller künftig eine Kinect-ähnliche Kamera sowie mindestens zwei Mikrofone in den Notebooks verbauen. Auch wird dieses Jahr für diese Themengebiete ein Millionen-schwerer Fonds aufgelegt. Nach Apple, Google und Microsoft ist Intel ein weiterer Großkonzern, die stark auf Spracherkennung setzt.