Intel produziert künftig auch ARM-Chips

Laut Forbes will Intel in Zukunft außerdem mit dem Chip-Experten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC) in Konkurrenz treten, der Firmen wie Nvidia oder Qualcomm beliefert. Experten spekulieren auch, dass Intel für Apple entsprechende Chips herstellen will.

„ Intel wird Apples A7, Qualcomms Snapdragon oder Nvidias Tegra für einen entsprechenden Preis bauen. Die Frage ist nur, ob diese Unternehmen den Aufpreis für ein Premium-Produkt bezahlen wollen“, sagt etwa Analyst Nathan Brookwood gegenüber Forbes. Weiters stellt sich auch die Frage, ob Apple bereit ist, für Intel auf die Samsung-Chips zu verzichten, die aktuell zum Einsatz kommen.