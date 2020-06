Intel übernimmt deutschen Netztechnik-Anbieter Lantiq

Finanzielle Details des Lantiq-Kaufs gab Intel nicht preis. Infineon hatte das Geschäftsfeld in finanzieller Bedrängnis 2009 für 250 Mio. Euro an den US-Finanzinvestor Golden Gate Capital verkauft. Die Amerikaner hatten in der Folge auch wegen des scharfen Konkurrenzkampfs in der Breitbandtechnik einige Mühe, Lantiq auf Rendite zu trimmen.

Der Chipspezialist ist bereits das zweite Geschäftsfeld aus dem früheren Infineon-Konzern, das an Intel geht. Bereits Anfang 2011 hatte der weltgrößte Chiphersteller den Bayern ihre Mobilfunktechnik für 1,4 Mrd. Dollar abgekauft. Infineon konzentriert sich seither auf Chips für Autos, die Industrie und Sicherheitstechnik, um sich unabhängiger von den Zyklen der Halbleiterbranche zu machen.